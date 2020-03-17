МИД РФ поможет россиянам, задержавшимся за границей из-за коронавируса

Москва, 17 марта. МИД России в настоящее время решает, как можно помочь нашим соотечественникам, которые не могут вернуться в Россию из-за решения закрыть границы РФ на въезд для иностранцев, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В понедельник российское правительство приняло решение ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию с 18 марта до 1 мая из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Как уточнила в эфире KP.RU Захарова, такой шаг продиктован мерами, необходимыми для нераспространения коронавируса в стране. При этом она добавила, что непростыми вопросами реализации постановления кабмина будет заниматься МИД РФ и компетентные ведомства.

«Сегодня мы, например, решали еще более важный вопрос и еще более сложный. А именно, как помогать российским гражданам, которые оказались за рубежом, при ситуации закрытия границ и ограничения в передвижении, выходить из сложных ситуаций», — добавила она.

По ее словам, российские дипломаты получают сотни, а может уже и тысячи обращений от тех, кто-то не может пересечь границы.

«Потому что часть семьи с российскими паспортами, часть семьи с итальянскими только паспортами. Кто-то застрял – Молдавия, Узбекистан, в связи с отменой рейсов и, в частности, по Узбекистану сейчас наше посольство занимается составлением списков и вопросами выезда наших граждан», — сообщила Захарова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии нового коронавируса COVID-19. В Европе ситуация с вирусом наиболее серьезно обстоит в Италии, точнее в ее северной части.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз на фоне пандемии коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок.

Власти Италии, Испании и Франции ввели тотальный домашний карантин. Согласно правилам введенного карантина, жители эти стран смогут покидать свои дома только в случае необходимости. Такими поводами могут стать поход за продуктами, работа и важные дела, а также чрезвычайные ситуации. В противном случае — грозит штраф.