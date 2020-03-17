Нефть впервые за четыре года упала ниже 29 долларов за баррель

Москва, 17 марта. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые упала ниже 29 долларов с 20 января 2016 года. Это следует из данных торгов.

Одной из причин продолжения падения цен на нефть аналитики называют решение Саудовской Аравии увеличить нефтяной экспорт. Ранее власти королевства заявили о готовности переориентировать с внутреннего рынка около 250 тысяч баррелей, чтобы увеличить экспорт. Чтобы компенсировать снижение количества нефти на внутреннем рынке, Саудовская Аравия будет использовать газ с ГПЗ «Фадхили».

Ранее Сбербанк заявил, что уже смоделировал три возможных сценария экономического кризиса на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Как рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф, даже при самом пессимистичном сценарии, банк не пробьет норматив ЦБ по капиталу и уверенно переживет кризис. Он пообещал, что драматических последствий не будет.