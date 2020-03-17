Названа дата первого российского пуска на Луну

Москва, 17 марта. Запуск первого за 45 лет отечественного космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Россия ни разу не отправляла космических аппаратов к Луне после запуска в 1976 году советской межпланетной автоматической станции «Луна-24».

«Название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — сообщил Митрофанов на заседании совета РАН по космосу, передает РИА Новости.

Запасной датой запуска аппарата к спутнику Земли станет 30 октября 2021 года.

Основной и резервный районы для посадки аппарата выбраны в окрестности лунного южного полюса. Основной находится севернее кратера Богуславского, запасной — юго-западнее кратера Манцини. Ранее в полярной области посадок не было: как советские, так и американские миссии, а также аппараты других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора.

Ранее сообщалось, что орбитальная станция «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году. Еще через год планируется осуществить запуск посадочной станции «Луна-27». Следующим этапом станет отправка на спутник тяжелой посадочной станции.

Запуск лунной посадочной станции «Луна-28» («Луна-Грунт») может произойти в 2027 году. Комплекс с космодрома «Восточный» выведет на орбиту ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03. Станции предстоит «сесть» на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта и доставить их на Землю в специальной капсуле.