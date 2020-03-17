Италия, Испания и Франция ввели тотальный домашний карантин из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Власти трех крупных европейских стран – Италии, Испании и Франции – ввели тотальный домашний карантин. Покидать свои дома разрешается только по уважительным причинам.

Согласно правилам введенного карантина, жители эти стран смогут покидать свои дома только в случае необходимости. Такими поводами могут стать поход за продуктами, работа и важные дела, а также чрезвычайные ситуации.

Как заявил ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, любой человек, перемещающийся по территории страны, обязан иметь для этого веский повод. В противном случае ему грозит штраф.

«Послание простое: оставайтесь по домам. Речь идет об ограничениях, по примеру тех, что ввели наши соседи в Испании и Италии… Нужно отказаться от семейных обедов, от встреч с друзьями. Нельзя собираться в группы, нельзя играть в парках», — заявил он.

Кастанер подчеркнул, что каждый, кто выходит из дома, должен быть готов объяснить свои действия. Это мера коснется и пешеходов. Каждый человек на улице должен иметь при себе письменное заявление, которое бы объясняло мотив их перемещения.

Во Франции за соблюдением этих правил будут следить 100 тысяч полицейских и жандармов. Нарушителям этих мер будет грозить штраф от 38 до 135 евро.

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