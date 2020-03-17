КХЛ приостановит сезон на одну неделю из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на неделю приостановила розыгрыш Кубка Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов», — говорится в распространенном КХЛ сообщении.

О проведении игр Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) будет известно позднее.

Министерство спорта России в понедельник отменило международные соревнования из-за угрозы распространения коронавируса. Перед этим от участия в плей-офф КХЛ отказались финский клуб «Йокерит», а также казахстанская команда «Барыс».

Согласно действовавшему ранее расписанию второй раунд Кубка Гагарина планировалось начать во вторник, 17 марта. В турнирной сетке на данный момент остались московские «Динамо» и ЦСКА, казанский «Ак Барс», петербургский СКА, новосибирская «Сибирь» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что форвард уфимского «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен и голкипер Юха Метсола поддержали призвавшего приостановить плей-офф КХЛ одноклубника Линуса Умарка.

В декабре 2019 года в городе Ухань (КНР) началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее выяснилось, что источником эпидемии стал коронавирус COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта.