Лукашенко посоветовал чиновникам «травить» коронавирус спиртом и сауной

Минск, 17 марта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов дал несколько советов чиновникам, как уберечься от коронавируса COVID-19.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 граммов в пересчете на чистый спирт — «травить» этот вирус. Но не на работе», — заявил Лукашенко на встрече с чиновниками, которых назначили на ряд должностей.

Как передает белорусский телеканал СТВ, глава государства пожелал чиновникам здоровья и посоветовал ходить в сухую сауну два-три раза в неделю.

«Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 [градусов] не выдерживает», — добавил Лукашенко.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании заявил, что Россия закрывает границу с Белоруссией из-за эпидемии коронавируса, напоминает «Газета.ру». Лукашенко выразил удивление по поводу этого решения. Он заявил, что в Белоруссии наблюдается достаточно спокойная обстановка. По данным белорусского Минздрава, в стране зарегистрировано 27 случаев коронавируса, передает НСН.

Позднее в правительстве РФ уточнили, что решение об ограничении въезда из Белоруссии в Россию было принято в связи с тем, что Минск не придерживается рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ. В заявлении кабмина отмечается, что проект распоряжения правительства о введении ограничений был подготовлен после заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости принятия мер по борьбе с распространением коронавируса.