Спутник «Глонасс-М», запущенный с «Плесецка», выведен на расчетную орбиту

Москва, 17 марта. Навигационный спутник «Глонасс-М» был успешно выведен на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат». Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — сообщает департамент.

Старт ракеты со спутником произошел в 21:28 по московскому времени с космодрома «Плесецк». Уже через несколько минут ракеты была взята военнослужащими на сопровождение. Отмечается, что старт ракеты и выведение спутника на орбиту прошли штатно.

Сейчас спутник находится на орбите и уже принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС. Со спутником поддерживается устойчивая связь, все его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Отметим, что это уже второй пуск «Союза-2» с «Плесецка» в этом году. Всего с этого космодрома было запущено 435 «Союзов-У» и 44 «Союзов-2».

Днем ранее был отменен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 спутников Starlink. Как сообщила пресс-служба SpaceX, отмена старта произошла за несколько секунд до запуска. Причиной отмены стали нештатные данные во время проверки мощности двигателя. Дата нового запуска космического корабля Falcon 9 с группой спутников Starlink пока не обнародована.