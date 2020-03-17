Российские банки переводят сотрудников на удаленный режим работы

Москва, 17 марта. Российские банки постепенно переходят на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса COVID-19, передает РИА Новости.

В понедельник ВТБ и Газпромбанк объявили о переводе значительного числа рядовых сотрудников на работу вне офиса. В финансовых организациях сообщили, что принимают дополнительные меры для предотвращения распространения вируса. В Райффайзенбанке также рекомендовали сотрудникам при наличии возможности перейти на работу из дома.

В Россельхозбанке уточнили, что не ограничивают в настоящее время посещение клиентами офисов, но рекомендуют переходить на дистанционное банковское обслуживание.

Финансовые организации прекратили командировки своих сотрудников в страны, где зафиксированы случаи распространения COVID-19.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным на 16 марта, в России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезенные, передает RT.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что не имеющие признаков простуды и не контактировавшие с заболевшими коронавирусом россияне смогут пройти тест на наличие коронавируса в специализированных лабораториях, передавала «Газета.ру».