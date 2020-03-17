Минздрав Украины сообщил о двух заболевших коронавирусом в Киеве

Киев, 17 марта. В столице Украины лабораторно подтверждены два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, информация о заразившихся поступила в понедельник, 16 марта.

«Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции», – говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook.

Таким образом, на данный момент на Украине зарегистрированы 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Один из них летальный – скончалась пожилая женщина из Житомирской области.

Последние два новых случая заражения инфекцией в стране были выявлены 16 марта. Тогда заразившимися оказались жители Черновицкой области.

Напомним, в настоящий момент Украина переживает общенациональный карантин, введенный из-за распространения коронавируса, а с 17 марта готовится к полному закрытию границ. Власть делает вид, что держит все под контролем, а граждане спасаются всеми силами. Украинское правительство ранее распорядилось временно ввести запрет на въезд в страну для иностранцев и приостановить авиасообщение из-за распространения новой инфекции. Президент страны Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину.