Турция закрывает кафе и рестораны, чтобы остановить распространение коронавируса

Анкара, 17 марта. Власти Турции объявили о временном закрытии всех кафе и ресторанов, а также заведений, где проводят спортивные и развлекательные мероприятия. Кроме того, приостанавливается проведение массовых молитв в мечетях.

Данные меры принимаются на фоне роста числа заразившихся коронавирусом в Турции. Сейчас известно об уже 47 заболевших.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. От вируса погибло более шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом четыре человека уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре.