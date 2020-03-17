Турция ввела запрет на авиасообщение еще с шестью странами

Анкара, 17 марта. Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с еще шестью государствами из-за распространения коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Во вторник с 08.00 (время совпадает с московским) будет прекращено авиасообщение с Великобританией, Швейцарией, Саудовской Аравией, Египтом, Ирландией и ОАЭ. В общей сложности запрет теперь действует на сообщение с 20 странами.

Ранее был введен запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в связи с распространением коронавируса. По последним данным, в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19, передавала «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Президент Франции Эммануэль Макрон. В понедельник объявил, что Евросоюз на фоне пандемии коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезенные, передает RT. Четыре человека уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре. В столице и ряде других городах России приняты меры профилактики для предотвращения распространения вируса. В частности, с 18 марта до 1 мая временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.