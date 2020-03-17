МИД РФ обвинил США в том, что те сознательно мешают Ирану бороться с коронавирусом

Москва, 17 марта. Министерство иностранных дел России призвало США немедленно снять санкции с Ирана, чтобы тот мог эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой российского дипломатического ведомства.

«На фоне поступающих сообщений о разрастании масштабов пандемии, вызванной вирусом COVID-19, не можем не обратить внимание на несправедливое, неравное положение, в котором оказалась Исламская Республика Иран — наш добрый сосед и партнер», — говорится в сообщении МИД.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что санкции, которые были введены США в мае 2018 года, являются мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как отметили в российском МИД, причиной многочисленных жертв коронавируса в Иране являются не в последнюю очередь американские санкции, которые целенаправленно мешают Ирану бороться с болезнью.

Российские дипломаты подчеркнули, что антигуманная политика США вызывает у Москвы тревогу и серьезную озабоченность. МИД РФ призвал США отказаться от введенных ранее санкций, которые нарушают фундаментальные права человека в Иране. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, «мировая пандемия — не время для сведения геополитических счетов».

Отметим, что число заразившихся в Иране достигло почти 15 тысяч человек. Только за последние сутки скончались 129 заболевших. Общее число жертв достигло 853 человек.

Ранее сообщалось, что ученые из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили антитело к коронавирусу. По словам профессора Франка Гросвельда, обнаруженное антитело к новому коронавирусу стало первым подобным открытием в мире. Он предполагает, что оно может стать лекарством, которое появится на полках аптек.