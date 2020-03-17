Зеленский готов ввести на Украине чрезвычайное положение из-за коронавируса

Киев, 17 марта. В случае необходимости на Украине будет введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В эфире политического ток-шоу «Свобода слова» Зеленский сообщил о готовности властей ввести чрезвычайное положение в стране.

Ранее стало известно, что Зеленский поручил прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса с 18 марта. Согласно его распоряжению, в маршрутках можно будет ездить не более 10 пассажирам одновременно, в троллейбусах, автобусах и трамваях — только по 20 пассажиров.

Кроме того, Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. Зеленский поручил компетентным органам разработать программу «кредитных каникул» для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские операторы мобильной связи массово рассылают предупреждения и рекомендации от министерства здравоохранения страны из-за распространения коронавируса. Жителям рекомендуют «по возможности оставаться дома, мыть или дезинфицировать руки и ограничить контакты». Также украинцев призывают не покидать территорию страны и отложить зарубежные поездки.