Брат Летова рассказал о планах покойного сооснователя «Гражданской обороны» Рябинова

Санкт-Петербург, 17 марта. Сооснователь группы «Гражданская Оборона» Константин Рябинов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет. Брат Егора Летова — другого сооснователя группы — Сергей рассказал о музыкальных проектах, которые хотел, но не успел реализовать Рябинов.

Сергей Летов рассказал, что Рябинов отличался скромностью и даже застенчивостью, но при этом обладал потрясающим чувством юмора.

«Совсем не похож на традиционный образ панка — был всегда подчеркнуто вежлив, корректен», — рассказал Сергей Летов.

Он рассказал, что впервые встретился с Рябиновым во второй половине девяностых годов – их познакомил его брат, Егор Летов. Сергей Летов сразу нашел много общих тем с Рябиновым, так как оба увлекались фри-джазом и свободной импровизацией.

«Я бы сказал, что у Кости для рокера был необычайно широкий взгляд на музыкальную культуру», — отметил Летов.

Еще в феврале этого года он обсуждал с Рябиновым проект новых совместных студийных записей, а также гастрольный тур по Дальнему Востоку и Германии. Из-за внезапной смерти Рябинова, этим планам не суждено осуществиться.

Лидера музыкальной группы «Гражданская оборона» Егора Летова считают основоположником панк-рока в России. Вместе с группой, а также в составе других проектов им было выпущено 30 музыкальных альбомов. Летов умер в феврале 2008 года в своем родном городе Омске, там же и похоронен. В 2018 году в России возникло движение, предлагавшее присвоить имя музыканта аэропорту Омска.