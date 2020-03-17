Фондовые индексы США на закрытии обрушились с рекордным падением до 12,5%

Вашингтон, 17 марта. Индексы на американской фондовой бирже во время закрытия обрушились на 11-12,5%. Тем самым обвал вновь обновил рекорд, став сильнейшим начиная с 1987 года.

Данная ситуация на фондовом рынке связана с распространяющимся по миру коронавирусом COVID-19, а также с заявлением властей о грядущей рецессии. Так, по данным на 23.00 по московскому времени, индекс Dow Jones опустился на 12,45%, до 20297,95 пункта. Вместе с тем, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рухнул на 12,46%, до 6893,832 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 10,66%, до 2421,93 пункта, пишет агентство экономической информации «Прайм».

Схожая ситуация на бирже сложилась в минувший четверг, 12 марта. Тогда ключевые индексы бирж опустились более чем на 9% по итогам торговой сессии. Данное снижение индекса по итогам сессии на тот момент было названо крупнейшим со времен так называемого «черного понедельника», 19 октября 1987 года. В этот день Dow Jones потерял 22,6%.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп допустил, что экономика страны может двигаться в направлении рецессии в условиях пандемии коронавируса нового типа. При это он выразил уверенность, что после окончания пандемии американскую экономику якобы ждет «невероятный рост», пишет «Газета.ru».

Однако американское министерство финансов наоборот заявило, что пандемия не приведет к рецессии экономики. Такое мнение высказал глава экономического ведомства Стивен Мнучин.