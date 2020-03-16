Звоник назвал фамилию распространителя фейка о коронавирусе в России

Москва, 17 марта. Константин Звоник, чья фамилия упоминается в фейковом аудиосообщении о якобы предстоящем карантине в России из-за коронавируса, опроверг приписываемые ему заявления в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее в Сети появилось аудиосообщение о том, что якобы число зараженных коронавирусом в России превышает 12 тысяч человек. Некий мужчина сообщает, что работающий в московском минздраве Звоник рассказал ему о распространении коронавируса по стране. По словам автора сообщения, якобы в России «давно бы все закрыли», однако правительство просто не хочет паники.

Мужчина сообщил, что сам уже закупился продуктами на две недели из-за предстоящего карантина, и призвал россиян последовать его примеру.

Звоник подтвердил ФАН, что речь в сообщении идет о нем, однако категорически опроверг приписываемые ему заявления.

«Дело в том, что эту информацию рассылает Антон Сбрицкий. Мой знакомый, который от меня эту информацию не получал. Он излагает эту информацию почему-то от моего имени. Я ему такого не говорил. Он излагает свои мысли. Если его мысли сейчас выдаются за мои, то я категорически против этого, потому что эту информацию не только не передавал, но и не имею к ней вообще никакого отношения», — подчеркнул он.

Звоник также попросил максимально распространить его сообщение, «чтобы люди вели себя спокойно и не велись на какие-то утки».

Стоит добавить, что это уже не первое сообщение с фейковыми данными о распространении коронавируса в России. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее призвал жестко пресекать распространение вбросов о коронавирусе. Ситуация создала благоприятную почву для авторов фейков, паразитирующих на эпидемии и тревожности населения.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезенные, передает RT. Четыре человека уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре.

В столице и ряде других городах России приняты меры профилактики для предотвращения распространения вируса. В частности, в Москве будет приостановлена работа всех общеобразовательных и спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования из-за пандемии коронавируса с 21 марта по 12 апреля.

В понедельник правительство РФ приняло решение для профилактики распространение COVID-19 с 18 марта до 1 мая временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.