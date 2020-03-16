Мишустин обсудил ситуацию с коронавирусом с премьерами стран СНГ

Москва, 16 марта. Российский премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главами правительств стран СНГ ситуацию с распространением нового коронавируса. Об этом сообщает кабинет министров РФ.

Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами из Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Отмечается, что российский премьер отметил соответствие принятых Россией мер все рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Мишустин указал, что российские меры вызваны исключительно особыми обстоятельствами и носят только временный характер.

В ходе бесед премьеры стран СНГ договорились поддерживать контакты по всем вопросам, имеющим отношение к пандемии коронавируса.

Ранее российский премьер анонсировал меры, которые намерено принять правительство России, чтобы бороться с эпидемией и ее последствиями. Правительство сформирует антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей в связи с распространением инфекции. Для туристической и авиационной отраслей введена отсрочка по взысканию налогов. Кроме того, с 17 марта в городах отменяются ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети. Минздраву поручается донести до всех медорганизаций, в том числе частных, алгоритм действий при выявлении новой коронавирусной инфекции и ее лечении. А Минпромторгу поручено к 16 марта предоставить сведения о возможном производстве в РФ средств индивидуальной защиты (костюмов и дезинфекторов).