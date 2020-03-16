حصاد أخبار سوريا في 16 مارس/آذار: الخارجية الروسية تكشف عن هجمات جديدة شنها مقاتلون في إدلب وأغلاق معبرين حدوديين لمكافحة فيروس»كورونا»

سوريا: أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن المسلحين استغلوا الهدنة ويقومون بإجراءات هجومية مضادة في إدلب، وأغلقت سوريا معابر حدودية مع الأردن والعراق لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»

الخارجية الروسية تعلن عن هجمات جديدة للمسلحون في إدلب السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأنثنين أن " مجموعات إرهابية كبيرة استغلت الهدنة، وأعادت تسليح نفسها واستأنفت الهجوم في محافظة إدلب السورية

وذكر البيان أن «مقاتلي الجماعات الإرهابية استغلوا الهدنة، وتعالجوا، وأعادوا تسلحهم، بفضل الدعم الخارجي، ويتخذون الآن هجمات مضادة».

وتابع ممثل وزارة الخارجية الروسية أنه من بين الإرهابيين، هناك عدد ليس قليل من مقاتل «داعش» (المحظورة في روسيا) تم إجلاؤهم في السابق عن طريق ممرات إنسانية من مناطق أخرى من سوريا

سوريا تغلق معبرين حدوديين على الحدود مع الأردن والعراق

أغلقت الحكومة السورية عمليات الدخول والخروج عبر معبرين حدوديين مع الأردن والعراق، وقد تم اتخاذ مثل هذه الإجراءات لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا"، ويشار إلى أن المعبرين هما معبر نصيب ومعبر البوكمال مغلقان للدخول والخروج

ويذكر أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس «كورونا» في سوريا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين في العراق 120 مصابا، وفي الأردن 15 مصابا

هيئة تحرير الشام تشن هجوما على الهلال الأحمر العربي السوري

هاجم مسلحون فروع وعيادات جمعية الهلال الأحمر العربي السوري الخيرية في إدلب، وفي مدينة أريحا

واستولى الإرهابيون بشكل غير قانوني على جزء من المعدات، وصادروا المبنى أيضا.

ويشار إلى أن موظفي الجمعية يقومون بتوفير الغذاء، وكذلك المساعدة الطبية للمدنيين

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها الرسمي "تعرب اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء مداهمة مسلحين مكتب فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب وشعبته في مدينة أريحا في 14 آذار الجاري، وهو الحادث الذي شهد احتجاز موظفي الهلال الأحمر ومتطوعيه بصفة مؤقتة، وإتلاف الممتلكات، والاستحواذ على المساعدات الإنسانية".

ومن المعروف أن المناطق التي تم تنفيذ الهجوم فيها تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.

هيئة تحرير الشام تهدم جسرا على طريق «ام-4» السريع

حاول إرهابيو هيئة تحرير الشام منع حركة الدوريات المشتركة للشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي على الطريق السريع «أم-4» في إدلب

وأقدم مسلحو الجماعة الإرهابية والعصابات التي تعمل معها على تفجير جسر، غرب مدينة أريحا على طريق القوات المشتركة لتركيا وروسيا، بالإضافة إلى ذلك، غرست مجموعات إرهابية مسامير فولاذية في عدة نقاط على الطريق لإعاقة سير الدوريات المشتركة