Правительство РФ вводит вынужденные «каникулы» для школьников в городах-миллионниках

Москва, 17 марта. С 21 марта на вынужденные «каникулы» могут уйти не только московские школы, но и учебные заведения в городах-миллионниках, а также в городах с населением свыше 500 тысяч жителей. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в правительстве РФ.

Источник пояснил, что эта вынужденная мера продлится минимум неделю, за это время кабмин и власти регионов будут отслеживать развитие ситуации с пандемией коронавируса.

«Пока планируется ввести такую меру на неделю, все будет зависеть от развития ситуации с пандемией», — заявил источник.

Если ситуация не улучшится, то возможно продление как минимум еще на неделю.

Собеседник ФАН уточнил, что региональные власти в свою очередь должны будут предусмотреть комплекс решений, который коснется и родителей, и учителей, и школьников.

В Москве подобный режим вводится с субботы, 21 марта, до 12 апреля: государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. При этом мэр столицы Сергей Собянин разрешил по запросам родителей организовывать небольшие дежурные группы численностью не более 12 человек для учащихся с 1 по 4 классы. Градоначальник также призвал москвичей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром.