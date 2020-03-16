Россия и Азербайджан временно прекращают пассажирское сообщение

Баку, 16 марта. Из-за распространения коронавируса правительства Российской Федерации и Азербайджана договорились о приостановке взаимных поездок граждан двух стран. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров республики Азербайджан.

Соответствующее решение было принято в ходе телефонного разговора между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Для предотвращения распространения коронавируса по обоюдному согласию глав правительств было принято решение о временном приостановлении с 00.00 часов 18 марта 2020 года взаимных поездок граждан Азербайджана и России», – говорится в сообщении.

Уточняется, что исключение составят водители грузового автотранспорта. При этом, для граждан Азербайджана, которые пожелают вернуться на родину, будут организованы чартерные рейсы.

Ранее из-за эпидемии коронавируса РЖД приостановили железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Узбекистаном. Данное решение было согласовано с руководством данных государств. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов. Для этого необходимо обратиться в кассу любого железнодорожного вокзала страны, где был приобретен билет.

Согласно имеющимся данным, распространение коронавируса COVID-19 началось в китайском городе Ухань. Сейчас ситуация в Китае стабилизировалась, а эпицентр эпидемии переместился в Европу, при этом наиболее тяжелая обстановка сложилась в Италии. В России выявлено 93 случая заражения.