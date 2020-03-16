Кинотеатры РФ ограничат число продаваемых билетов на каждый сеанс из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Объединенная сеть кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино», заявила об ограничении продажи билетов на один сеанс. Как сообщает пресс-служба сети, теперь на каждый сеанс будет продаваться не более 50 билетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал приказ о введении дополнительных ограничений в городе. Причиной стал рост числа случаев заражения коронавирусом. Среди прочего, запрещается проведение мероприятий в сфере культуры, спорта и развлечений, в которых будут принимать участие более пятидесяти человек. Запрет будет действовать до 10 апреля 2020 года.

«Безопасность гостей, которые посещают кинотеатры объединенной сети, - одна из наших приоритетных задач. В связи с указом мэра Москвы кинотеатры «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» вводят ограничение на количество билетов, проданных в рамках одного кинопоказа», — сообщает пресс-служба сети.

Теперь на каждый киносеанс будет продаваться не более пятидесяти билетов. Как заявил президент Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, в ближайшее время будет выработана стратегия работы сетей и отдельных кинотеатров до 10 апреля. Он подчеркнул, что не исключает временную приостановку работы больших залов.

Напомним, что 4 марта в Москве заработала горячая линия столичного департамента здравоохранения. Днем позже мэр города Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности городских служб. 10 марта стало известно о решении построить мобильный комплекс больницы в Новой Москве. Также были отменены массовые мероприятия, где численность превышает пять тысяч человек. С 16 марта московские школы вводят свободное посещение.