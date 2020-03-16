Евросоюз закрывает внешние границы из-за пандемии коронавируса

Париж, 16 марта. Евросоюз на фоне пандемии коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней, сообщил во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эммануэль Макрон.

«Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок», — заявил французский президент.

Кроме того, по словам Макрона, с 17 марта на 15 дней вводятся ограничения на перемещения по территории Франции. Также запрещается проведение массовых мероприятий и собраний на улице. Макрон призвал граждан страны не выходить на улицу без крайней необходимости.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19, передавала «Газета.ру». 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезенные, передает RT. Четыре человека уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре.

В понедельник правительство РФ приняло решение для профилактики распространение COVID-19 с 18 марта до 1 мая временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.