Власти Франции ввели ограничения на перемещение граждан по стране

Париж, 16 марта. Власти Франции с 17 марта вводят временные ограничения на поездки по стране. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«С завтрашнего дня и на протяжении последующих 15 дней вводятся ограничения на перемещения по территории ​​​Франции. Также запрещается проведение массовых мероприятий и собраний на улице», — пояснил Макрон.

Кроме того, французский лидер призвал сограждан соблюдать предписанные властями меры безопасности и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. От вируса погибло более шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Число заразившихся коронавирусом во Франции достигает шести тысяч человек. От коронавирусной инфекции скончались более 120 человек. В стране объявлен третий уровень эпидемии.