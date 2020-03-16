Боевики совершили семь обстрелов Идлибской зоны деэскалации в Сирии

Дамаск, 16 марта. Боевики незаконных вооруженных формирования совершили семь обстрелов зоны деэскалации в Сирии, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. Он добавил, что подконтрольные Турции формирования обстрелов не совершали.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — сообщил Журавлев.

Он добавил, что семь обстрелов зоны деэскалации провели боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). Обстрелам подверглись населенные пункты в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

Также Журавлев сообщил об очередном совместном российско-турецком патрулировании в провинции Хасака.

Напомним, что 5 марта в Москве состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они длились шесть часов. Стороны смогли найти возможность урегулирования напряженной обстановки в сирийском Идлибе — по итогу встречи было подписано соглашение по решению конфликта. Москва и Анкара заявили о необходимости политического урегулирования идлибского вопроса, для чего нужно выполнить как прошлые, так и новые соглашения. Эрдоган добавил, что хочет содействовать скорейшему возвращению беженцев в Сирию и единству республики. Ранее несогласованные действия Анкары в Идлибе привели к серьезному обострению в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.