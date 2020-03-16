Ходаковский рассказал, как истерия вокруг коронавируса сказывается на защите ДНР

Донецк, 16 марта. Военнослужащие Донецкой Народной Республики заняты своими служебными обязанностями и не отвлекаются на новости о коронавирусе. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.

«Военные настолько поглощены своими текущими задачами, что коронавирус они воспринимают, как нечто не от мира сего. К тому же режим жизни военного человека в ДНР отличается максимальной изолированностью от остального общества, да и от собственного коллектива в том числе: разбросанность по позициям служит чем-то вроде регулярного карантина», — заявил Ходаковский.

Собеседник ФАН выразил сомнения в том, что «общая истерия» вокруг пандемии коронавируса может сказаться на состоянии боеготовности войск республики.

«Но предусматривать необходимые меры все же нужно», — подытожил он.

Напомним, очаг распространения коронавируса был обнаружен в конце 2019 года в Китае. Вскоре вирус распространился по всему миру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России на данный момент зафиксировано 93 случая заражения, передавал RT. В Москве обучение в школах переведено на свободный режим по усмотрению родителей. Со следующего понедельника не исключен перевод всех московских школ на дистанционное обучение.

В понедельник правительство РФ приняло решение для профилактики распространение COVID-19 с 00.00 18 марта до 00.00 по местному времени 1 мая временно ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.