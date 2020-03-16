حصاد أخبار ليبيا في 16 مارس/آذار: ليبيا تكافح فيروس «كورونا» والإخوان المسلمون يسيطرون على »البنك المركزي»

ليبيا. في حين أن العالم مصدوم من أخبار انتشار الطاعون القرن الحادي والعشرين» ، فإن البنك المركزي الليبي يتعرض للسرقة من قبل عناصر الإخوان المسلمين لدفع نفقات الإرهابيين المرتزقة.

الجيش الوطني الليبي يعمل على بناء مستشفى في بنغازي لمكافحة فيروس "كورونا"

أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي الوحدات الهندسية بناء مستشفى ميداني ثاني في منطقة الهواري ببنغازي. ومن المتوقع أن يستقبل المستشفى الجديد الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا" في الحجر الصحي.

ويجري اتخاذ التدابير لمنع انتشار الفيروس الخطير في ليبيا، وعلى هذا الشكل، فإن قيادة الجيش الوطني الليبي تعتزم حماية سكان البلاد من فيروس "كورونا" الذي خرج من الصين وانتشر بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

موظف في البنك المركزي الليبي يتحدث عن سيطرة الإرهابيين على التدفقات المالية في طرابلس

رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي في البيضاء رمزي الآغا أن المصرف المركزي بطرابلس مختطف من أذرع الإخوان في ليبيا، مشيرا إلى أن أموال ومدخرات الليبيين تذهب لتمويل الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب التابعين لرئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وأشار الآغا إلى أن حكومة الوفاق تستمر في تعيين قيادات مشبوهة من تنظيم الإخوان في مناصب عليا بالمصرف المركزي وتسليم المؤسسات المالية لتيار الإسلام السياسي حيث تم مؤخرا تكليف ميلاد إبراهيم سالم الهويجي مديرا لإدارة العمليات المصرفية بالمركزي.

بوتينا تلفت انتباه الخارجية الروسية إلى تقاعس السفارة الليبية

شاركت الناشطة الروسية ماريا بوتينا في اعتصام انفرادي بالقرب من مبنى السفارة الليبية في موسكو لدعم علماء الاجتماع الروسيين سامر سويفان ومكسيم شوغالي المعتقلين بشكل غير قانوني في شمال إفريقيا. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية أن الاعتصام مستمر لمدة غير محددة أمام السفارة الليبية.

وبحسب الناشطة فإن الممثلين الدبلوماسيين الليبيين ما زالوا يتجاهلون المشاركين في الاعتصام الذين يطالبون بتحرير الروس.

قالت بوتينا "أعتقد أن هذا أمر شائن، وأعتقد أن حكومة الوفاق الوطني الليبي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في موقفها فيما يتعلق بتمثيلها في موسكو. ما الفائدة من وجود سفارتك إذا كان من غير الممكن الدخول إليها وإرسال جميع الطعون كتابة؟".

كما دعت وزارة الخارجية الروسية إلى إيلاء اهتمام خاص للوضع والدفاع عن مواطنينا.

قالت الناشطة "في رأيي، أعمال الضغط المدني فعالة. للأسف، علينا تخزين القوات وخطوة بخطوة، مرارا وتكرارا نذكرهم بأنفسنا. لا يمكننا التوقف عن الحديث عن رفاقنا، ستكون مجرد خيانة. ومن المعروف أن الروس لا يتخلون عن بعضهم، لذلك سنقف حتى النهاية".

تركيا تنقل مئات الإرهابيين إلى حكومة الوفاق كل يوم

أعلن المتحدث العسكري الرسمي للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن أبو فرقان يقف وراء كل عمليات مرتزقة الإرهابيين التي نقلتها تركيا إلى ليبيا من إدلب السورية في ليبيا.

وأشار المسماري إلى أن السلطات التركية لاتزال تدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي بشكل كبير، وتتجلى هذه المساعدة في المقام الأول من تقديم أسلحة وذخيرة ومعدات مختلفة للمسلحين غير الشرعيين الذين احتلوا طرابلس، الأمر الذي ينتهك بشكل صارخ حظر الأمم المتحدة، وتقوم أنقرة أيضا بنقل الإرهابيين بانتظام من إدلب السورية لتجديد صفوف النظام المجرم الطرابلسي .

باستثناء ذلك، يقوم أبو الفرقان بنشاط بتزويد حكومة الوفاق الوطني بالمرتزقة السوريين، وليس فقط الوفاق بل في عدد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الجمهورية العربية السورية، وبسببه يوجد في ليبيا الآن أكثر من 7500 مقاتل، وكثير منهم في علاقات وثيقة مع تنظيم «داعش» (الإرهابي المحظورة في روسيا) بالإضافة إلى ذلك، يساعد حوالي ألف محتل تركي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.