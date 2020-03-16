Зеленский пообещал украинскому бизнесу «кредитные каникулы» из-за пандемии COVID-19

Киев, 16 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил разработать программу «кредитных каникул» для малого и среднего бизнеса. Данные меры вводятся из-за распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19.

«В ближайшее время ожидаем от Нацбанка, министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений», – сказал Владимир Зеленский видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, ранее Зеленский обратился к правительству с предложением закрыть в стране метро, запретить междугороднее авиа- и железнодорожное сообщение. Причиной тому стала пандемия коронавируса. На сегодняшний день, лабораторно на Украине подтверждены пять случаев инфицирования. Один из заразившихся пациентов умер.

Кроме того, президент Украины предложил запретить принимать посетителей учреждениям культуры, торгово-развлекательным центрам, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг, пишет «Газета.ru».