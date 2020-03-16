РЖД останавливают сообщение с Казахстаном на фоне пандемии коронавируса

Москва, 16 марта. Курсирование международных поездов из России в Казахстан и обратно приостановлено в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба РЖД.

«С 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов», — говорится в сообщении компании.

Ранее в РЖД сообщили об ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, Латвией, Азербайджаном, Узбекистаном и Китаем.

В декабре 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19, передавала «Газета.ру». 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В понедельник правительство РФ приняло решение для профилактики распространение COVID-19 с 18 марта до 1 мая временно ограничить въезд в РФ иностранцев.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезенные, передает RT. Четыре человека уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре. Власти Москвы рекомендовали религиозным объединениям отказаться от проведения мероприятий в связи с риском распространения коронавируса.