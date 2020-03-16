Власти Москвы рекомендовали отменить религиозные мероприятия из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Власти Москвы рекомендовали религиозным объединениям отказаться от проведения мероприятий в связи с риском распространения коронавируса. Об этом сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

По его словам, в ближайшие дни столичные власти планируют провести встречу с представителями религиозных объединений, в ходе которой им будет рекомендовано не проводить мероприятия и воздержаться от богослужений.

«Руководствуясь распоряжением мэра ограничить массовые мероприятия, департамент многие запланированные мероприятия также отменяет. Понимаем, что складывается такая ситуация, в которой для нас прежде всего - это здоровье людей», — пояснил Сучков.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 175 тысяч человек. Заболевание унесло жизни шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом четыре человека уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. 79 пациентов проходят курс лечения в стационаре.