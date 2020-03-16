В Петербурге выписали первых пациентов, излечившихся от коронавируса. ФАН-ТВ

Главный врач инфекционной больницы им С.П. Боткина и начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора рассказали о том, как проводится профилактика и лечение от коронавируса в Петербурге.

По словам Дениса Гусева, дефицита мест и медикаментов в больнице сейчас нет. В Боткинской заготовлено 338 специальных боксов для больных коронавирусом, в данный момент на лечении находятся 238 пациентов с подозрением на наличие вируса. Всего официально подтвержденных случаев в Петербурге шесть и плюс один заболевший из Ленобласти. За последние сутки поступили 42 человека. Все они имеют признаки ОРЗ и недавно вернулись из-за границы.

«Сегодня мы выписываем наших первых пациентов, которые поступили в нашу больницу с коронавирусной инфекцией. У обоих пациентов на сегодняшний день есть все критерии для выписки. А именно: 14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус и клиническое выздоровление. Более того выписываем сегодня также пациентов, которые были контактными с этими двумя пациентами. На сегодняшний день, на 16 марта, в больнице находятся 238 пациентов с подозрением на коронавирус, из них 11 иностранных граждан и соответственно 227 жители Российской Федерации», — рассказал Денис Гусев, главный врач инфекционной больницы им С.П. Боткина.

Даже после выписки пациенты должны будут периодически наблюдаться в течение трех месяцев. Главный врач инфекционной больницы также отметил, что максимальный инкубационный период составляет около 14 дней, однако чаще всего заболевание проявляется уже на четвертый-пятый день. Многое зависит от организма человека и его возможности сопротивляться вирусам. Если у человека есть хронические заболевания, он попадает в группу риска.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербурге Ирины Чхинджерия, за последние месяцы в Петербурге была проведена большая работа по выявлению мест проживания людей, контактировавших с зараженными, и организации медицинского наблюдения за ними.

«С целью предотвращения распространения среди населения этой инфекции нужно соблюдать ряд профилактических мер. Их можно разделить на две большие группы. Первая — это соблюдение ряда ограничительных мероприятий. Такая есть мера как разобщение — это самая эффективная мера с целью предотвращения распространения респираторных инфекций, а коронавирус — это респираторная инфекция», — поделилась Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Специалист-эпидемиолог также отметила, что свободное посещение детсадов и школ также является очень эффективной мерой.

Пока бушует вирус лучше вообще временно избегать большого скопления людей, таких как фитнес-центры, рестораны и прочее. Не стоит забывать и о мерах личной гигиены. Чаще мыть руки, оргтехнику, проветривать помещение и не стесняться пользоваться масками в общественных местах.