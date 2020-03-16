Кучера рассказал о ситуации в США в связи с пандемией коронавируса

Москва, 16 марта. Актер Оскар Кучера обрисовал ситуацию в США в связи с пандемией коронавируса. Сославшись на своего знакомого из США, он рассказал о панике в Америке и ее последствиях.

По словам Кучеры, один из его друзей связался с ним и рассказал о панике в американских городах, которая привела к дефициту еды и туалетной бумаги.

«Мы не паникеры в отличие от американцев. В магазинах у нас все есть, с ума не сходим, полки не опустошаем. Мне на днях звонит друг из Майами. Он боится выходить из дома и говорит: «Мне нечего есть». Еду ему привезут только через сутки. И это не шутка. Он мне рассказал, что у них в магазинах пусто. Еду сметают с полок через 15 минут после того, как ее завозят в магазины». — рассказал Кучера.

Сам актер отметил, что соблюдает все меры предосторожности. В частности, он ограничил контакты и перевел своих детей на домашнее обучение. Он отметил, что в текущей ситуации необходимо оставаться бдительным.

Также он выразил свое сочувствие Италии, где наблюдается дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких и высокое число заболевших.

Напомним, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 тыс., сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику на основе федеральных и местных данных.

Число жертв коронавируса в Штатах превысило пятьдесят человек. Отмечается, что на деле зараженных может оказаться гораздо больше, так как анализы берутся далеко не у всех потенциально инфицированных.