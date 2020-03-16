Поклонники восхитились Носковым, давшим второй «сольник» после инсульта

Москва, 16 марта. Известный российский певец Николай Носков, перенесший два года назад инсульт, дал второй сольный концерт. Публика была в восторге от исполнителя хитов «Паранойя» и «Это здорово».

Артист накануне выступил в Северной столице. Петербургские зрители стали следующими гостями после его первого выступления в декабре прошлого года. Носков исполнял старые и новые композиции, сидя на стуле.

Певцу помогали на сцене музыканты Наргиз Закирова и Александр Иванов. В конце концерта под крики «Браво!» и бурные овации Носков встал и самостоятельно покинул сцену.

Зрители были в восторге от выступления 64-летнего артиста. В своих профилях в Instagram интернет-пользователи делились фотографиями и видео со второго сольного концерта музыканта.

«Просто нет слов. Он так много отдает залу, такой талант. Артист с большой буквы. Преклоняюсь», — написала tech.diva.

«Все тот же голос, все тот же любимый всеми тембр. Дай бог вам здоровья, Николай Иванович, на долгие года, чтобы продолжать радовать нас новыми песнями и своими легендарными хитами», — пожелала артисту nyurochka235.

«Я рыдала весь концерт. Спасибо, в этих песнях все мое детство», — призналась christina_assasina.

Возвращение звезды на сцену после перенесенного инсульта коллеги Носкова встретили по-разному. Некоторые артисты восхитились мужеством музыканта и поддержали его, однако нашлись и те, кто раскритиковал певца. Например, лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал «жалким зрелищем» первый концерт исполнителя.