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Медики научились «обесточивать» раковые опухоли

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Медики научились «обесточивать» раковые опухоли

Москва, 16 марта. Врачи из Национального института здравоохранения США предложили новую стратегию по «обесточиванию» рака. Ученые нашли новый способ, позволяющий предотвратить прорастание новых кровеносных сосудов, которые необходимы для питания опухоли.

О новом способе борьбы с онкологией в своем Telegram-канале сообщил врач Виктор Розенберг со ссылкой на статью в научном журнале Natural. Как объяснил специалист, для интенсивного роста раковым клеткам необходим кислород и питательные вещества. Они поступают по кровеносным сосудам. Однако, если перекрыть этот канал, то возможно остановить и дальнейший рост опухоли.

«Идея заключается в блокировании ключевых ферментов, которые собственно обеспечивают ангиогенез. В пилотных экспериментах, проведенных на эмбрионах рыбки данио, исследователям уже удалось успешно «отключить» гены, ответственные за выработку этих ферментов», – пишет Виктор Розенберг.

Первые результаты, полученные при лечении подопытных мышей, показывают практическую значимость данного подхода. У грызунов наблюдалось значимое уменьшение роста кровеносных сосудов в опухоли.

«Хорошо, что есть и хорошие новости в медицине, кроме печальных о коронавирусе», – сказал Розенберг.

Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в мире заражены 176 тысяч человек. Умерли более 7 тысяч, вылечились 78 тысяч, пишет «Газета.ru».

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Источник: Telegram-канал Виктора Розенберга
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