Ракета «Союз-2» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома «Плесецк»

Москва, 16 марта. Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, запуск ракеты состоялся в 21.28 по московскому времени с пусковой установки №4 космодрома «Плесецк».

«В Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил РФ проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже второй успешный запуск ракета-носителя «Союз-2», совершенный с космодрома «Плесецк» в 2020 году. «Союз-2» эксплуатируется с 2012 года, за это время было совершено 44 запуска ракет данного типа.