В посольстве Ливии отказались принять письмо Марии Бутиной. ФАН-ТВ

Сотрудники Посольства Ливии в Москве отказались принимать письмо гражданской активистки Марии Бутиной. Обращение касалось судеб двух граждан России — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, задержанных в Триполи в 2019 году.
«Здравствуйте, а разрешите, пожалуйста, обращение к вам подать, в канцелярию. — Направляйте, пожалуйста, заявление по почте. — А могла бы я лично принести, я же к вам пришла. — Нет. — А может, вы ко мне сотрудника какого-то пошлете, и он примет у меня обращение?» — секунда размышлений и щелчок выключения связи.
Так в посольстве страны, задержавшей почти год назад двух граждан России, реагируют на официальные обращения гражданских активистов. При этом о приезде Марии Бутиной, имя которого знает почти весь мир, знали и все равно ответили именно так.
Сама Мария объясняет подобное поведение официальных представителей Ливии простым непониманием, что делать:
«Вы знаете, я думаю, что они просто не знают, что делать. Я считаю, что в данном случае они действительно понимают, что они нарушают закон, незаконно удерживая наших граждан, и ответить нечего. И поэтому ведутся такие попытки просто забаррикадироваться, играть в прятки, закрыть глаза ладошками», — уверена Мария.
Впрочем, боевой настрой Бутиной никуда не исчезает. «Русские своих не бросают», — заявляет она, подтверждая намерения и дальше бороться за судьбу двух российских социологов, арестованных Правительством национального согласия Ливии в 2019 году:
«Нам с вами придется запастись силами, и шаг за шагом, раз за разом напоминать о себе. Молчать о наших ребятах, невинно находящихся там в тюрьме, мы не можем, это будет просто предательство. А как известно, русские своих не бросают. Поэтому стоять нужно до конца. Если потребуется приходить еще сто пятьдесят раз — значит, нужно приходить сто пятьдесят раз», — заключила активистка.