В посольстве Ливии отказались принять письмо Марии Бутиной. ФАН-ТВ

Сотрудники Посольства Ливии в Москве отказались принимать письмо гражданской активистки Марии Бутиной. Обращение касалось судеб двух граждан России — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, задержанных в Триполи в 2019 году.

«Здравствуйте, а разрешите, пожалуйста, обращение к вам подать, в канцелярию. — Направляйте, пожалуйста, заявление по почте. — А могла бы я лично принести, я же к вам пришла. — Нет. — А может, вы ко мне сотрудника какого-то пошлете, и он примет у меня обращение?» — секунда размышлений и щелчок выключения связи.

Так в посольстве страны, задержавшей почти год назад двух граждан России, реагируют на официальные обращения гражданских активистов. При этом о приезде Марии Бутиной, имя которого знает почти весь мир, знали и все равно ответили именно так.

Сама Мария объясняет подобное поведение официальных представителей Ливии простым непониманием, что делать:

«Вы знаете, я думаю, что они просто не знают, что делать. Я считаю, что в данном случае они действительно понимают, что они нарушают закон, незаконно удерживая наших граждан, и ответить нечего. И поэтому ведутся такие попытки просто забаррикадироваться, играть в прятки, закрыть глаза ладошками», — уверена Мария.

Впрочем, боевой настрой Бутиной никуда не исчезает. «Русские своих не бросают», — заявляет она, подтверждая намерения и дальше бороться за судьбу двух российских социологов, арестованных Правительством национального согласия Ливии в 2019 году: