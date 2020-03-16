Собянин стал заместителем Мишустина в совете по борьбе с коронавирусом

Москва, 16 марта. Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил мэра Москвы Сергея Собянина первым заместителем главы координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина.

Ранее Мишустин сам возглавил совещательный орган, передавало Федеральное агентство новостей.

«Утвердить члена координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ <…> Собянина С.С. первым заместителем председателя Координационного совета», — говорится в тексте документа.

По словам главы кабмина, совет будет работать в ежедневном режиме, координируя деятельность органов власти по недопущению развития эпидемии коронавирусной инфекции.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте числа зараженных вирусом COVID-19 на территории России. По последним данным, в стране выявлено 93 случая заражения, при этом четверо уже побороли болезнь и выписаны из медучреждений.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в последних числах декабря 2019 года, изначально вспышка заболевания была отмечена в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения переместился в Европу.