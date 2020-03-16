Амельченко рассказала, как готовятся «Волонтеры Победы» к 75-летию Победы

На площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» 16 марта прошла пресс-конференция «Поправки в Конституцию – за что и как будут голосовать граждане России?». Одним из ее участников стала Ольга Амельченко — член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, а также председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и член Центрального штаба ОНФ. После завершения мероприятия она рассказала в интервью Федеральному агентству новостей, как готовится возглавляемое ею добровольческое движение к 75-летию Победы.

«Для нас всегда было крайне важно, чтобы волонтеры, которые будут помогать нам в организации тех или иных событий, хорошо знали историю Великой Отечественной войны — к сожалению, как показывает практика, в большинстве своем молодежь довольно плохо знает героев и события той эпохи. Именно поэтому мы, совместно с экспертами, создали стандарт подготовки добровольцев, включающий в себя три крупных блока, первый из которых — это, в принципе, ценности нашего движения, история «Волонтеров Победы» и так далее», — рассказала собеседница ФАН.

Второй раздел посвящен как раз уже событиям самой Великой Отечественной войны. К его разработке, со слов девушки, пришлось привлечь «коллег» из Военно-исторического общества.

«Мы туда включили и воспоминания ветеранов (которые зачастую записывали наши активисты), и архивные документы. Иногда современному молодому человеку очень сложно сориентироваться в том, где правда о войне: в школе ему говорят одно, а в Интернете он находит вообще что-то другое. В этой ситуации разобраться, где находится истина, крайне сложно. Именно поэтому мы сделали ставку на архивные документы: ведь когда ты смотришь реальные архивы о той героической эпохе, все становится на свои места, и молодой человек сам делает правильный вывод. Чего стоят одни только фотографии Освенцима!» — ужаснулась Амельченко.

Третий блок подготовки добровольцев включает в себя функциональное обучение обязанностям волонтера: в частности, разыгрываются различные «кейсы» — ситуации, в которых может оказаться молодой человек при выполнении своей работы.

«Большой частью этого блока является медицина, обеспечение безопасности здоровья, а также ознакомление со спецификой работы в местах массового скопления людей, — добавила лидер «Волонтеров Победы». — Одним словом, мы со всех сторон попытались подготовить наших активистов к Году памяти и славы».

Собеседница ФАН рассказала о нескольких направлениях работы добровольцев — и самым главным из них, разумеется, является адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«В настоящий момент участников и инвалидов войны проживает всего лишь около 50 тысяч человек. И мы, если угодно, занимаемся возрождением движения «тимуровцев» — за каждым ветераном установлен персональный контроль и каждому из них оказывается поддержка. В чем она заключается? Обычно это помощь по дому и в походе за покупками — но чаще всего пожилым людям просто нужно общение. Для ветеранов это очень важно! Особенно тем из них, кто одинок», — рассказала девушка.

Конечно, некие системные проблемы жизни участников Великой отечественной войны волонтеру не решить — и здесь, призналась Амельченко, она возлагает большие надежды на «коллег» из партии «Единая Россия».

«У депутатов, разумеется, больше рычагов и возможностей для оказания столь необходимой ветеранам поддержки», — уверена собеседница ФАН.

Еще одним подспорьем в обеспечении достойной жизни участников Великой Отечественной войны станет, по выражению самой Амельченко, «бабушкафон» — большой мобильник с огромными кнопками и бесплатной сотовой связью. В обеспечении такими аппаратами движению «Волонтеры Победы» должны помочь министерство связи и сознательные мобильные операторы.

«Второе наше направление — это памятные места и воинские захоронения, которые мы поддерживаем в хорошем состоянии, — продолжила член Центрального штаба ОНФ. — У нас 18 апреля пройдет большой международный субботник на братских могилах, в котором может принять участие любой житель: мы подкрашиваем памятники, убираем лишнюю травку, цветочки сажаем — в зависимости от региона, конечно же».

Помимо этого, добавила Ольга Амельченко, ее движение занимается сопровождением парадов Победы и шествий «Бессмертного полка». И в этой связи становится довольно актуальной тема защиты ветеранов и активистов от коронавирусной инфекции: Ольга хоть и считает несколько преувеличенной панику вокруг новой пандемии, однако готова по первому требованию заняться организацией всех необходимых предохранительных мероприятий.