В Рособрнадзоре прокомментировали возможность переноса сроков ЕГЭ

Москва, 16 марта. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил, что пока рано говорить о сроках переноса сдачи Единого государственного экзамена.

По его словам, на сегодняшний день принято решение о переносе сроков лишь досрочного периода, который будет объединен с общим этапом сдачи экзаменов. Традиционно основной этап сдачи экзаменов определен с 25 мая по 29 июня. Он также добавил, что Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом.

«Говорить о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена пока преждевременно. Сейчас сложно предугадать, как будет развиваться ситуация через два месяца. Однако Рособрнадзор готов к любому развитию ситуации с коронавирусом», — пояснил Музаев.

По его словам, ведомство ожидает подробные рекомендации от Роспотребнадзора по организации безопасности мест сдачи школьниками ЕГЭ. Но уже заранее перед подготовкой к досрочному этапу сдачи ЕГЭ разослал рекомендации в школы по дезинфекции помещений для экзаменов, обязательном проветривании, а у рамок металлоискателей мерить температуру сдающим экзамены.

Он также напомнил, что изначально досрочный этап был введен для трех категорий школьников: тех, у которых запланирована серьезная операция, те у кого будут спортивные соревнования, а также выпускники прошлых лет.

«Проблем возникнуть с переносом не должно, поскольку сейчас многие спортивные соревнования отменяются, особенно детские и юношеские. В предыдущие годы в больницах мы регулярно организовывали пункты досрочной сдачи ЕГЭ для длительно болеющих», — добавил Музаев.

Ранее вице-премьер, глава оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова сообщила, что срок досрочной сдачи ЕГЭ будет перенесен.

«Хочу сказать, что это будет без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — сказала она.

В 2020 году Единый государственный экзамен будет проходить в три этапа: с 20 марта по 13 апреля — досрочный, с 25 мая по 29 июня — основной, и с 4 по 22 сентября — дополнительный. Сдавать экзамены в России будут почти 800 тысяч человек. При этом для участия в досрочном периоде ЕГЭ зарегистрировались более 32 тысяч человек, 756 тысяч — в основном.