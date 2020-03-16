Страны G7 договорились восстановить мировую экономику после пандемии коронавируса

Нью-Йорк, 16 марта. Страны «Большой семерки» провели видеоконференцию, на которой обсуждалась ситуация с пандемией коронавируса в мире. По итогам конференции было опубликовано совместное заявление, в котором было подчеркнуто, что страны G7 полны решимости восстановить уровень роста экономики.

Как говориться в тексте заявления, страны «Большой семерки» намерены не только ликвидировать негативные последствия пандемии, но и заложить фундамент для более мощного роста мировой экономики.

По итогам конференции, также было заключено соглашение о более тесной координации для глобального реагирования на пандемию коронавируса и ее последствия. Одной из важных сфер приложения усилий станет сохранение рабочих мест, защита торговли и инвестиций.

Вспышку вызванной коронавирусом пневмонии, китайские власти зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй в конце 2019 года. На данный момент ранее неизвестным заболеванием уже заражено более 160 тыс. человек в большинстве стран мира. Жертвами вируса стали более 6,5 тыс. человек.

В России ситуация находится под контролем, подтверждено чуть более 60 случаев заражения, экстренные службы в любой момент готовы взять ситуацию под контроль, создан координационный совет по борьбе с эпидемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшие дни и недели специалисты организации ожидают увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.