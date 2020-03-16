МОК исключил проведение Олимпийских игр-2020 в Токио без зрителей

Лондон, 16 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) исключил проведение Олимпиады в Токио без зрителей. По мнению организаторов, такое решение противоречило бы самой философии спортивного соревнования, которое стремиться объединить людей со всего мира.

Проведение Олимпиады запланировано с 24 июля по 9 августа. Как сообщает британское издание The Guardian, организационный комитет продолжает утверждать, что соревнования состоятся. Заседание исполкома МОК будет проведено во вторник, но пока что отсрочка не стоит на повестке дня.

«Это будет идти вразрез со всем, что мы отстаиваем. Олимпиада – это больше, чем просто серия соревнований, это то, что объединяет всех вместе, чтобы отметить праздник спорта», – цитирует британское издание источник в МОК.

Сообщается, что нарушение графика проведения Олимпиады может обернуться серьезными последствиями для спонсоров, вещателей, 11 000 Олимпийских и 4400 параолимпийских спортсменов, персонала.

Напомним, стало известно, что церемония передачи олимпийского огня организаторам XXXII летних Олимпийских игр «Токио-2020» пройдет без зрителей и журналистов. На церемонии будут присутствовать несколько представителей Японии, члены оргкомитета и представители греческой стороны.