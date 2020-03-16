Минпросвещения переносит сроки заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Москва, 16 марта. Минпросвещения России планирует перенести сроки и места проведения заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников для обеспечения защиты здоровья учащихся, в том числе от коронавируса.

Российское министерство предупредило регионы об изменениях в графике проведения заключительных туров, которые должны были стартовать с 20 марта. Конкретные даты и места проведения станут известны в ближайшее время.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что вместе с экспертами провели анализ возможных вариантов проведения заключительных этапов олимпиады, исходя из двух посылов — «обеспечить максимальную защиту здоровья ребят и, в то же время, сохранить проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады как одного из ключевых инструментов развития и поддержки талантов». По его словам, перенос сроков проведения и внедрение онлайн-технологий — взвешенное решение.

«Детально проработаем его (решение. — Прим. ФАН) с регионами и оповестим обо всем участников и родителей», — добавил глава министерства.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам в четыре этапа. В этом году в заключительный этап олимпиады вышли 5600 учащихся.