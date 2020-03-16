Правительство РФ закрыло въезда для иностранцев с 18 марта

Москва, 16 марта. Правительство РФ приняло решение из-за коронавируса COVID-19 с 18 марта до 1 мая временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны, сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами ряда стран по ситуации вокруг пандемии коронавируса. В ходе переговоров он проинформировал их о том, что для профилактики распространение COVID-19 с 00.00 по местному времени 18 марта 2020 года до 00.00 по местному времени 1 мая временно будет ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ограничения на въезд не коснутся сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений в России, водителей международного транспорта, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций, граждан РФ, а также тех, кто следует транзитом через воздушные пункты пропуска.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезенные. Как передает RT, на фоне этих событий Минтруд пересмотрит порядок оформления больничных листов, также ожидаются изменения в расписании ЕГЭ. В российских медучреждениях сформирован двухнедельный запас лекарств для пациентов с коронавирусом. В столице введены новые ограничения.

В понедельник Мишустин заявил, что российские власти приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей. Как передавала «Газета.ру», по его словам, данная мера принята с целью защиты страны от новой угрозы в виде пандемии коронавируса. Она призвана не допустить массового распространения коронавируса.