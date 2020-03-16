Съемки нового фильма Германа-младшего приостановили из-за коронавируса

Москва, 16 марта. Съемки фильма «Воздух» российского режиссера Алексея Германа — младшего приостановили из-за коронавируса.

Источник «Петербургского дневника», хорошо знакомый с ситуацией, сообщил, что съемки в Европе пришлось отменить из-за изменений правил перелета. Более того, «заморозили» съемочный процесс и в Северной столице.

«Когда съемки будут возобновлены, неизвестно. Все зависит от распространения коронавируса и ограничений, наложенных властями города, страны и других государств в связи с эпидемией», — сказал собеседник издания.

По его словам, в команде, которая работает над кинокартиной, заболевших коронавирусной инфекцией нет.

Фильм «Воздух» рассказывает о первом отряде женщин-истребительниц в годы Великой Отечественной войны. Известно, что оператором картины выступил Роман Васьянов, известный по работам «Стиляги», «Ярость» и «Отряд самоубийц».

Новый тип коронавируса, вспышка которого была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань, постепенно распространился по всему миру. Заболевшие есть, в частности, в России. По последним данным, их число превысило 90 человек, указал НСН.