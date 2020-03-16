Канада объявила о закрытии границ

Оттава, 16 марта. Продолжающееся распространение коронавируса нового типа вынудило правительство Канады принять решение о закрытии границ. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

В понедельник, 16 марта, все канадские телеканалы транслировали специальное обращение национального лидера в связи с эпидемией вируса COVID-19.

«Мы закрываем границы», — сказал Трюдо.

Он также пояснил, что въезд в страну будет открытым только для граждан Канады, людей, имеющих вид на жительство, а также дипломатов и членов экипажей самолетов.

Только четыре канадских аэропорта сохранят статус международных. Рейсы из других стран смогут принимать лишь аэровокзалы Калгари, Ванкувера, Монреаля и Торонто.

Ранее Джастин Трюдо добровольно поместил себя под карантин после того, как у его жены Софи, вернувшейся из Великобритании, проявились симптомы коронавируса. Позднее у первой леди подтвердился диагноз, а у самого Трюдо результаты теста оказались отрицательными.

Канадские власти уже призвали соотечественников не покидать территорию страны. Кроме того, Оттава до июля отменила все морские круизы.

На данный момент в Канаде выявлено более 250 случаев заражения коронавирусом нового типа. Большинство заболевших прибыло в страну из Ирана, Египта и Китая. Один из инфицированных уже скончался.

О начале эпидемии вируса COVID-19 известно с конца декабря 2019 года. Первые зараженные были обнаружены в китайском городе Ухань.