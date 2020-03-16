Доктор Зайцев рассказал, как безопасно пользоваться смартфонами при пандемии коронавируса

Москва, 16 марта. Врач высшей категории Владимир Зайцев дал россиянам несколько советов, как обезопасить себя во время пандемии коронавируса COVID-19, в частности, при пользовании смартфонов.

Ранее ВОЗ рекомендовала дезинфицировать все предметы, с которыми человек часто соприкасается, в том числе, смартфоны, планшеты и наушники. Главный врач клиники по лечению заболеваний ухо, горла, носа, врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в интервью «НьюИнформ» напомнил, что мы берем телефон «нестерильными руками». Специально продезинфицировать гаджет не получится, даже если он водонепроницаемый. Однако все же есть несколько несложных правил, чтобы снизить риск заражения опасными вирусами.

«Во-первых, необходимо как можно чаще мыть руки. Их надо мыть, находясь в каждой новой точке: дом — работа — дом и т.д. Например, если ко мне в течение дня приходят 30 пациентов, это значит, что мою руки 60 раз, т.е. до и после осмотра пациента. Это нормально и надо брать себе за правило», — заявил кандидат медицинских наук.

Для очистки смартфонов врач советует антисептики на водной или спиртовой основе нанести на ватный диск и обработать поверхность телефона со всех сторон. Он подчеркивает, что делать это нужно не меньше двух раз в день, «но можно и чаще».

Зайцев также предупредил, что различные пленки для экранов, которые по заверению продавцов якобы «отталкивают» микробы, всего лишь маркетинговый ход.

Отметим, ранее в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что не имеющие признаков простуды и не контактировавшие с заболевшими коронавирусом россияне смогут пройти тест на наличие коронавируса в специализированных лабораториях. Как передавала «Газета.ру», по ее словам, в этих лабораториях пройти тестирование сможет любой гражданин, желающий установить отсутствие или наличие диагноза.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезенные. Как передает RT, на фоне этих событий Минтруд пересмотрит порядок оформления больничных листов, также ожидаются изменения в расписании ЕГЭ. В российских медучреждениях сформирован двухнедельный запас лекарств для пациентов с коронавирусом. В столице введены новые ограничения.