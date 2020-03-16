Москва, 16 марта. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел заседание Научно-консультативного совета СК РФ. На встрече обсуждались вопросы эффективности работы системы профилактики правонарушений, а также исследования, посвященные социализации детей, студентов и кадет образовательных учреждений следственного комитета. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Во вступительной речи Бастрыкин отметил, что следственный комитет уделяет особое внимание вопросам, посвященным детской преступности и преступлениям против самих детей. Он подчеркнул, что обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних является борьбой за будущее России.

«С момента образования Следственный комитет Российской Федерации остро и оперативно реагирует на любые нарушения прав детей, уделяя пристальное внимание вопросам профилактики и внедряя самые передовые методы взаимодействия с другими государственными органами, а также институтами гражданского общества», — заявил Бастрыкин.

Председатель СК России отметил, что уже реализованы многие предложения следственного комитета, в том числе по усилению уголовно-правовых мер по защите детей от преступных посягательств, ужесточению наказаний за совершение убийств и других инициатив. Отмечается, что в течение нескольких лет уровень преступности подростков снижался, но в 2019 году спад незначительно замедлился. Он подчеркнул, что необходимо проработать механизм, который позволяет выявлять детей, находящихся в зоне риска.

Подводя итоги заседания, Бастрыкин заявил, что общие усилия необходимо направить на работу системы профилактики правонарушений и экстремистской деятельности несовершеннолетних. Он поручил подразделениям центрального аппарата обобщить и систематизировать прозвучавшие на заседании совета предложения для их дальнейшей реализации.