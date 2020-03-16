Клинические испытания вакцины от коронавируса начались в США

Вашингтон, 16 марта. Американские ученые приступили к клиническим испытаниям медицинского препарата для лечения коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на источник в американском правительстве.

По данным источника, испытания вакцины от коронавируса начались 16 марта в исследовательском центре в Сиэтле. Клинические испытания проводятся специалистами Национального института здоровья США и представителями фармацевтической компании Moderna. В испытаниях вакцины принимают участие 45 добровольцев.

«Задача испытания — убедиться, что вакцина не имеет серьезных побочных эффектов, после чего можно будет приступить к более широким испытаниям», — пояснил источник.

Он также добавил, что для внедрения потенциальной вакцины потребуется от 12 до 18 месяцев.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.