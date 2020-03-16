Суд не вернул Захарченко взысканное имущество. ФАН-ТВ

Никулинский суд Москвы отказался пересматривать иск Генеральной прокуратуры о взыскании в доход государства имущества бывшего полковника полиции, сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.

Напомним, Захарченко был задержан 8 сентября 2016 года по подозрению в получении взятки. В ходе обысков по данному делу следователями были обнаружены многомиллиардные денежные средства, большое количество объектов недвижимости, в том числе элитной, золотой слиток 999 пробы весом 500 грамм.

Сам сотрудник органов внутренних дел настаивал, что все имущество принадлежало его сестре и отцу. Захарченко был приговорен к 12,5 годам лишения свободы. В 2017 суд изъял у семьи Захарченко имущество на сумму более девяти миллиардов рублей.

Защита и сам заключенный пытались в Никулинском районном суде оспорить данный иск, ссылаясь на новые и вновь открывшиеся обстоятельства. По мнению адвокатов Захарченко, имущество было конфисковано неправомерно и должно было быть возвращено семье экс-полицейского.

Суд, однако, не разделил эту точку.

«Правовых оснований для удовлетворения заявления о пересмотре решения суда по вновь открывшимся и новым обстоятельствам суд не усматривает. В удовлетворении заявления отказать», — заявил судья.

При этом на предыдущем заседании 13 марта выяснилось, что в деле Дмитрия Захарченко пропали 250 тысяч долларов. Эти средства должны были изъять у Лилии Горшковой, подруги матери ребенка Захарченко.

«Защита и суд не понимают, куда пропали эти средства со счета», — заявил адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Сторона защиты уже подтвердила, что будет подавать апелляцию в Московский городской суд.