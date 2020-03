Сирийский дайджест: сводка событий в Сирии за 16 марта по состоянию на 22.00

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сейчас в Идлибе, как борются в Сирии с коронавирусом и что нового в арабской республике.

Большой Идлиб

Российское Министерство иностранных дел заявило о том, что «крупные вооруженные формирования террористов в сирийском Идлибе не признали российско-турецкие договоренности, смогли перевооружиться при поддержке извне и предпринимают контрнаступательные действия».

Сирийская ветвь «Аль-Каиды»1 — террористическая группировка «Хурас ад-Дин» — заявила о неприятии соглашений, заключённых в Женеве, Астане, Сочи и Москве, поскольку, по их словам, «их цель — уничтожение Идлиба и принципов революции». В качестве примера того, что сопротивление окупается сторицей, боевики привели недавнюю сделку США с «Талибаном»1.

First Russian-Turkish patrol in Idleb got blocked by protesters on the M4. https://t.co/md4gRWNRf7 In response, Russia offers Turkey more time to sort out the situation. https://t.co/IJS2YCrMCr — Aron Lund (@aronlund) March 16, 2020

В 19 часов боевики заявили об уничтожении в результате стрельбы ПТУРом сирийского бульдозера, оборудовавшего позиции САА под населенным пунктом Хазарин на юге провинции.

Как сообщают сирийские источники, после прошедшего вчера по укороченному сценарию патрулированию, российская сторона поставила турецкой ультиматум: либо навести порядок на трассе М4 в течение заданного срока, либо сирийская армия возобновит операцию.

С целью сорвать совместное российско-турецкое патрулирование боевики взорвали мост к западу от города Эриха в районе населённого пункта Мухамбаль на трассе М4 Латакия — Алеппо. Мост был полностью уничтожен.

Rats have destroyed the Mahambal Bridge to prevent traffic ongoing from Aleppo - Lattakia. pic.twitter.com/FIbeutSQKK — Andrew ???????? (@AndrewBritani) March 16, 2020

Вечером через погранпереход Кяфр Лусин в Идлиб прибыл очередной конвой турецкой военной техники.

В деревне Суккария под Джиср эш-Шугуром загорелась лавка, торгующая бензином. Два человека пострадало.

إصابة مدنيين أثنين نتيجة نشوب حريق ضخم في محل لبيع المحروقات في قرية السكرية بريف جسرالشغور الشرقي، اليوم الأثنين، قامت فرقنا بإطفاء الحريق وتبريده بشكل كامل.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/20vwOuFVIG — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) March 16, 2020

В ООН и САКП осудили налёты боевиков ХТШ на офисы САКП в Идлибе и Эрихе, о которых стало известно вчера.

Заевфратье

На встрече некоторых шейхов племён, проживающих в провинции Дейр-эз-Зор, сегодня были пересмотрены административные границы провинции к востоку от Евфрата. Самопровозглашенная администрация объявила о разделении провинции на три района — запад, центр и восток. Инициативу осудили местные жители и старейшины племён, никакого официального документа или коммюнике по итогам встречи так и не было представлено.

A meeting in Deir Ezzor countryside, during which the administrative borders of Deir Ezzor were redrawn+++ pic.twitter.com/GVqi1bVApO — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 16, 2020

В результате взрыва заминированного мотоцикла в Аш-Шаддади один человек погиб, четверо было ранено. Ответственность за взрыв взяли боевики ИГ1.

В деревне Аш-Шухейл на восточном берегу Евфрата обнаружен труп неизвестного мужчины.

#د24 :

العثور على جثة شخص مجهول الهوية وعليها آثار إطلاق رصاص على أطراف بلدة #الشحيل شرق #ديرالزور. pic.twitter.com/yavgbE1ija — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) March 16, 2020

SANA сообщает, что Турция направила 15 единиц военной техники в н.п. Аль-Арбаин под Рас аль-Айном на севере провинции Хасака.

Курдские источники сообщают об обстреле деревни Хазали под Телль Абьядом из миномётов со стороны протурецких боевиков. Также ночью боевики СНА, как заявляет курдское новостное агентство North Press, провели вылазку на позиции СДС в деревне Бейлон под Телль Абьядом, потеряв пять человек.

Также в Телль Абьяде прошёл митинг боевиков «Сирийской национальной армии» по причине задержки зарплат и ротации.

#تل_أبيض



مظاهرات غاضبة من مسلحي مايسمى بالجيش الوطني في تل ابيض بسبب تأخر التبديل والرواتب pic.twitter.com/TPsLyD8cGg — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) March 16, 2020

Российская военная полиция провела совместное патрулирование с ВС Турции в районе населенного пункта Абу Расин на севере провинции Хасака.

В Камышлы сняли видео проходящего через город российского военного патруля.

Северная Сирия

В гуманитарном коридоре Дейр Как на северо-востоке провинции Алеппо состоялся обмен пленными между Сирийской Арабской Армией и боевиками «Сирийской национальной армии». Домой вернулся капитан Ахмад ас-Салех, который попал в плен 7 лет назад во время боёв за авиабазу Ад-Джира.

الجيش العربي السوري يحرر النقيب "احمد الصالح" الذي كان اسير لدى المجموعات الارهابية pic.twitter.com/GSNxP1Rlsj — kingsports02 (@kingsports021) March 16, 2020

Центральная Сирия

Сирийские источники сообщили об отражении сирийскими пастухами нападения боевиков ИГ к западу от Эс-Сухне. Никто из пастухов не пострадал — отбивались они оружием, полученным у 5-го десантно-штурмового корпуса САА.

Гуманитарная обстановка и восстановление

Беженцы

В лагере беженцев на севере провинции Идлиб западные журналисты записали интервью с беженкой, вынужденной распродавать скарб, чтобы хоть как-то прокормить детей.

A displaced woman sells clothes in the camp to meet the needs of her children.#SaveIdlib #Syria pic.twitter.com/u6hwqHtSnq — Jennifer (@JennRollins1002) March 16, 2020

Восстановление

Медицинский персонал в столичном госпитале Аль-Муджтахид достиг новых высот микроскопической хирургии, сумев имплантировать шестилетней девочке кусок кости и исправить хромоту.

A medical team at Damascus ("Al Mujtahid") Hospital has achieved a new success in the field of microscopic surgery by implanting bone with arteries and blood vessels to a 6-year-old girl suffering from congenital deformity, which caused her with a motor deficit in her foot. pic.twitter.com/94KKK7XcQZ — Syrian Eye (@eye_syrian) March 16, 2020

Главная энергетическая компания Деръа объявила о восстановлении подачи электроэнергии в столицу провинции.

The electricity has returned to the city of #Daraa after the General Electricity Company of Daraa had finished repairing faults on the 66 kV feeder line due to the weather conditions.#Syria pic.twitter.com/6cS37Y4H2E — Syrian Eye (@eye_syrian) March 16, 2020

Коронавирус

В СДС заявили, что свыше 300 семей переправилось на пароме на подконтрольные курдской администрации территории, не пройдя соответствующих тестов на выявление коронавирусной инфекции. В СДС утверждают, что из-за большого числа иранских формирований, на подконтрольных сирийскому правительству территориях в провинции Дейр эз-Зор могут быть заражённые COVID-19.

В интервью катарской Al-Jazeera беженцы жалуются на большое количество больных в лагере, и невозможность диагностировать факты инфицирования коронавирусом.

أمراض منتشرة بين النازحين أهم من #كورونا!

المكان: ⛺️مخيم السلطان في بلدة كللي شمالي #إدلب pic.twitter.com/Tc3ZmmOa9q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 16, 2020

Западные активисты сообщают о росте цен на бутылки с этиловым спиртом на фоне коронавируса.

Syrians stand in line in Safita, Tartous today, to be able to purchase subsidized sugar.

Subsidized sugar (sold at limited and insufficient quantities) costs SYP 350 ($0.35) while sugar on the free market costs about SYP 600. People stand in line for hours to save $0.25 pic.twitter.com/Pc0oNLAZ6E — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) March 15, 2020

Сирия объявила о закрытии погранпереходов Насиб на границе с Иорданией и Абу-Кемаль на границе с Ираком.

