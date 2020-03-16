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Доктор Мясников назвал единственный способ предотвращения коронавируса

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Доктор Мясников назвал единственный способ предотвращения коронавируса

Москва, 16 марта. Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников, призвал устроить синхронизированный карантин на две недели. По его мнению, это позволит прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции.

Мясников поражен, что творится в мире. По его мнению, у людей «просто индуцированное раздвоение личности». Он объяснил это тем, что, с одной стороны, авторитетные врачи говорят о крайне низких индивидуальных рисках заражения коронавируса, а с другой, руководство стран закрывает границы, запрещает массовые мероприятия и применяет другие меры по борьбе с инфекцией.

«Люди видят меры, и эти меры реально подстегивают, раскручивают панику. Паника — это хаос, и не властям этого не понимать. Почему официально не сказать, что в России индивидуальные риски равны нулю. Даже последний случай, когда среди 56 контактов с подтвержденным коронавирусом — ни одного заболевшего», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что от других болезней в день умирают по 160 тысяч — 180 тысяч человек, что куда больше, чем от нового типа коронавируса за три месяца.

По мнению врача, единственный и действенный способ предотвращения инфекции — карантин. В связи с этим Мясников призвал людей изолироваться всем вместе на две недели и «оставить в покое» туалетную бумагу, которую скупают люди в панике. Это, по его мнению, позволит прервать цепочку распространения коронавируса по миру.

«Но вы знайте, и это вам обязана доносить власть — реальная индивидуальная опасность 0,00001%. Так что не трогайте туалетную бумагу — она занимает место, и столько вы не «выделите» и за годы, включите мозг. Он вам еще понадобится 22 апреля», — добавил Мясников.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнила «Газета.ру». По последним данным, число заразившихся превысило 179 тысяч человек, погибли более семи тысяч. 

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